經營婚姻猶如在跳雙人舞，唯有把握好一進一退的原則，才不會不小心踩到對方的腳，搜狐網命理專欄點名，獅子座、雙子座、射手座及白羊座的人離婚率最高，獅子座個性霸道，遇到事情都希望對方先低頭，一旦遭到背叛，就會毅然決然離婚，大陸女星佟麗婭正是代表人物，而雙子及射手座則因為異性緣太好，不可避免因此與另一半吵架。

▍1. 獅子座

獅子座很愛面子，從小就喜歡俯視他人，並且喜歡在物質及感情方面炫耀自己。獅子的佔有慾非常強，他會想無時無刻知道另一半的行蹤，甚至希望另一半圍繞著自己轉，可是獅子的脾氣卻很暴躁，就算兩個人結婚以後，兩個人也會經常發生吵架，吵架在獅子的世界裡是不可避免的。如果你和獅子結婚，你要是有一次背叛的行為，他就不會原諒你。因此，獅子的離婚率是很高的，一旦兩個人開始發生爭執，另一半不願意低頭就很難和解。

▍2. 雙子座

雙子座天生活潑開朗，從小就貪玩，不喜歡被人管束，可是雙子的異性緣非常好，如果你作為他的另一半，你就會經常吃醋，他的身邊最不缺少的就是追求者。如果伴侶有做得不好的地方，即使是已婚，他也會和身邊的異性保持曖昧關係。但如果雙子遇到對的人，他就不會選擇和身邊的人曖昧。你和雙子一起生活，吵架是不可避免的，一般人很難讀懂他的心思，因此，雙子的離婚率很高。

▍3. 射手座

射手座很喜歡自由自在的生活，他們對生活總是充滿期待，不喜歡被束縛的感覺。射手座的異性緣很好，不是他們不願意和身邊的異性保持距離，而是他拒絕一個又會有下一位異性困擾自己，如果伴侶對射手有不忠的行為，射手就會選擇離開，甚至不會有想和對方復合的念頭，因此，射手的離婚率是很高的，對待射手只能用心陪伴，而且不能太放縱。

▍4. 白羊座

白羊座個性任性且堅持己見，他經常會說出不理智的話，或者因為衝動做出一些傻事。對於另一半也是如此，白羊就算在結婚後，也不可避免跟伴侶發生爭執，再加上白羊的疑心太重，總會疑神疑鬼，只要對方不在自己的視線範圍內，他就會感到沒安全感，因此，白羊的離婚率很高，和白羊相愛，你絕對要有十足的耐心。

(中時新聞網)