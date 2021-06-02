土耳其籍男星吳鳳，常在臉書談論時事及分享生活日常，相當受到粉絲喜愛，不過近來妻子Rynne卻被報導「開網購團爆量」，讓她趕緊在臉書澄清是不正確確的報導之外，更強調自己「並沒有在團購」，避免有不肖廠商利用夫妻倆名義詐騙。

吳鳳妻子Rynne透露上週五接到記者來電，對方表示要訪問吳鳳線上英文課，以及她經營的粉絲團相關問題，過程中表示成立粉絲團，只想單純跟大家分享生活點滴，不想要經營的太過商業化，對於廠商要求的業配全都婉拒，近年頂多推薦好用的保養品，沒想到新聞標題卻是「開網購團爆量」、「開網購社團，從家電到食品，產品多樣化」，讓她急忙澄清報導全都不是真的。

Rynne表示當天花將近一小時，跟記者分享人生觀與事業規劃，換來的卻是不正確報導，更指出報導中的配圖，是生小女兒時，彌月廠商贊助的蛋糕，夫妻倆也只是單純宣傳，接著強調了解媒體為了衝流量，需要聳動標題，但若有人因此假冒她的名義團購，屆時誰要負責？氣的要求媒體自重，把不正確報導移除，接著再三呼籲：「有追蹤我的粉絲都知道，我沒有在團購，甚至連業配文也很少，希望不要誤導大眾」。

至於丈夫吳鳳近來則是收到酸民留言：「吳先生發文都是生意經，不是教英文就是賣果乾」，這讓吳鳳無奈表示：「這種負面情緒的人又很沒有禮貌又傷我心。到底自己的事業跟作品認真宣傳哪裡有問題？我不用養家人嗎？」，甚至反問：「不然咧？自己的平台不是應該要好好宣傳好東西，不是嗎？」

(中時新聞網)