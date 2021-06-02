新冠肺炎疫情延燒，今天（2日）新增549名本土確診案例、12例死亡，疫情不見趨緩跡象，也讓民眾人心惶惶，藝人Makiyo（川島茉樹代）就透露居住的社區管理員驚傳確診，目前正在進行隔離，但誇張的是沒有任何人通知住戶此事。

根據《三立新聞網》報導，Makiyo居住的社區管理員上個月確診新冠肺炎，目前正在隔離中，她透露得知此事相當驚訝，因為管理室位於地下一樓，自己則住在1樓，由於距離相當近，讓她得知狀況後相當驚恐，當下詢問社區總幹事，對方才坦言已通報衛生署，確診管理員也被集中隔離，但不解的是事發至今，社區不僅沒派人消毒，也沒有跟住戶公告此事，接著不滿表示：「本來有公告，後來就被拿掉了，完全沒有人來教我們做什麼措施」。

Makiyo表示由於大樓住戶頗多，加上地下一樓管理室跟好幾棟房子相通，此外住戶都是老人家，社區又離國防部相當近，週遭也有相當多國軍弟兄，讓她擔憂有感染風險，接著強調自己這個月雖然都沒去管理室，不過近來已待在家裡進行自主管理，目前身體暫無不舒服的狀況。

好友小Ｓ聽聞Makiyo因為社區管理員確診，正在做居家隔離，不忘提醒對方不僅不要出門，也不要過度驚慌，更強調家裡一定要隨時進行消毒，相信該做的防疫措施都做好，一定會沒事，但還是不改搞笑性格直呼：「我就不去看她了」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)