台南市政府新聞處同仁住桃園的胞弟確診，衛生局公布案11603涉足台南市的足跡。。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市「嘉玲」僅1天，今天又新增1例確診個案，案11615是仁德區40多歲女性，為6日公布確診的傳產工廠老闆、案11100的妻子，夫妻均於5月20日均未戴口罩跟案5645談話1小時遭到傳染。案11615於6月4日到醫院採檢陰性，丈夫5日確診後，妻7日因持續發燒再採檢而確診，未同住的女兒採檢陰性，目前居家隔離。

台南市累計到今天共36例本土新冠肺炎個案。新增的案11615與丈夫、案11100於仁德區經營一家傳產小工廠，夫妻上個月跟案5645談話約1小時，過程中均未戴口罩，案11615從5月23日感覺體溫偏高，24、26、28日因發燒到診所就醫，因發燒、身體不適，除了就醫外都沒有出門。

案11615在6月4日主動到醫院採檢但陰性，5日先生確診，衛生局安排她居家隔離，案11615到7日又出現持續發燒，衛生局再度安排就醫採檢確診。夫妻先後染疫，此案共匡列9人。

另外，台南市政府攝影官住在桃園的胞弟確診、案11603曾涉足台南市，衛生局也公布其足跡，於5月28日18時10分自桃園搭乘高鐵0669車次11車廂，19時32分抵達台南後搭乘高鐵接駁車前往小西門（大億麗緻）站下車，30日搭台南15時41分0838車次高鐵第3車廂，17時18分返回桃園，相關涉足地點都已完成清消。

衛生局指出，桃園該確診個案家人為南市府新聞處員工，其同住4位家人已於第一時間協助採檢，均為陰性。該名新聞處員工採檢陰性且工作期間皆有配戴口罩，職場同事列自我健康監測14天。

衛生局長許以霖也呼籲，近期疫調發現，有些民眾有意無意「遺忘」接觸史，呼籲大家就醫、疫調都要詳實告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，違者依規定可處1萬元以上、15萬元以下罰鍰。

(中時 )