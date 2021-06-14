台灣大學又爆出一人染新冠！台大化學系緊急發公告指出，昨天下午接獲通知有一位成員確診新冠肺炎，化學系系館自今天早上9點閉館消毒，非經同意不得進入系館。並匡列密切接觸者進行篩檢，公布確診者足跡。

台大化學系有一人確診，緊急關閉系館消毒，發公告公布確診者足跡。（翻攝自 台大化學系網站）

台大化學系指出，該確診成員於6月12日出現喉嚨痛與發燒症狀，隨即前往醫院篩檢，於6月13日下午確診。該成員主要的活動範圍在系館B棟4樓，偶而會到A棟3樓實驗室拿取樣品。最後一次進入系館時間為6月10日，進入系館後使用客梯到達工作空間。學校目前匡列的範圍為確診者出現症狀前三天，9日至11日的密切接觸者，其餘足跡重疊者列為自我健康監測。

台大化學系指出，目前化學系系館(積學館) 已經在今天上午9時起閉館，進行館舍消毒作業，一切服務暫停，所有人員非經系主任、副系主任或貴重儀器中心主任同意不得進入系館。重新開放時間待消毒工作完成後將另行公告。

同時，台大已經匡列一批風險較高的密切接觸者進行篩檢，本系未來將視採檢結果隨時調整防疫消毒措施。若未受到匡列且足跡有重疊的成員請不要緊張，請密切注意身體狀況，保持警覺。

台大化學系表示，特別感謝該確診成員的機警，在有症狀時主動前往篩檢，並在確診之後充分提供相關訊息，讓系所能夠迅速地了解狀況並做出適當的處理。沒有人希望確診，也沒有人會刻意讓其他人染疫，以台灣目前的疫情狀況每個人都有機會染疫，唯有大家都保有警覺心，誠實且理性的面對疫情，才能逐漸控制疫情並且恢復正常生活。