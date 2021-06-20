台北農產運銷公司傳出群聚事件，目前已有19名員工及7名派遣工確診，共計26人染疫。多名北市議員呼籲指揮中心，比照苗栗縣京元電子群聚，赴北農設前進指揮所，指揮中心發言人莊人祥回應，北農牽涉到農委會、台北市政府，會先了解後再研議是否要設立前進指揮所。

北農員工18人確診引消費疑慮！ 毒物科醫師解惑曝防疫採買要點

莊人祥表示，北農自5月15日傳出疫情後，已在當天展開內外場清潔消毒，第二果菜市場也有落實分流，甚至全面停工，北農公司營業部與市場部334名員工已在6月16日前全數篩檢完成。

莊人祥表示，兩個果菜市場都是個別獨立事件，先從家戶感染，再傳進北農。但從目前每日個案數分佈，個案染疫時間分散，並沒有發現突然暴增的疫情。

莊人祥表示，疾管署防疫醫師與台北市衛生局昨天再次赴北農進行疫調評估，建議市場降載到6月底，考量北農主管單位涉及農委會及台北市政府，中央會先派員赴現場了解狀況，再研議是否設置前進指揮所以控制疫情發展。