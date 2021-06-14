台灣連續兩天本土都降到2百名確診以下，中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增185例本土個案，確診個案中新增15例死亡，年齡介於50至90歲，有4人病程發展快速，從確診到死亡不到六天，其中一名60多歲男甚至是快篩陰性，死後才確診。

國內新增185例新冠肺炎本土病例，累積個案達11898人，另確診個案中新增15例死亡，累積死亡人數達452人，國內本土疫情致死率達到3.7%。

指揮中心說明，今日新增15例死亡個案，共計為男性9位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月8日，確診日介於5月18日至6月13日，死亡日介於6月5日至6月13日。

對於今天出現一名死後確診的案例，發言人莊人祥表示，案12915是到院前死亡，本身有糖尿病、高血壓、心血管疾病、以及肝硬化，6月6日出現胃寒，腹瀉，全身倦怠症狀就醫，當時快篩檢驗結果陰性，6月9日倒下，有立刻叫119救護車，不幸於到院前死亡，13日檢驗陽性確診。

對於國內一直維持很高的致死率，指揮官陳時中說，昨天有請專家小組召集人張上淳教授組一個團隊，針對死因做更進一步分析，這些死因不是看疫情調查就可以決定，還要到醫院調閱病歷，並需要時間整理，才能把死因釐清得更好。