宜蘭縣今天（20日）新增1例確診，該案是在台北篩檢後確診，但戶籍在宜蘭，不過該案昨確診後失聯，宜蘭縣衛生局表示，台北與宜蘭的衛生局打了非常多的電話，但該案並未接通，目前了解該案有回宜蘭的足跡，但已離開宜蘭，已請警政單位協尋，並將依傳染病防治法祭出6萬到30萬元罰鍰。

新增的案14083是年約60多歲的男性，19日他在台北市立聯合醫院中興院區篩檢後確診，CT值32，但台北市衛生局聯繫未果，今早通知宜蘭縣衛生局，宜蘭端也未連繫上，雖然找到該案家人，但家人指該案多年沒跟家人連絡，也不常住在宜蘭。

案14083雖然是在台北篩檢後確診，但因戶籍地在宜蘭，中央列為宜蘭縣確診個案，加上此案後，宜蘭縣累積94人確診，也中斷宜蘭連續5天零確診的紀錄。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，該案去篩檢時有留下聯絡資訊，傳染病防治法規定對於疫情相關診斷不能拒絕或規避妨礙，也請家族成員規勸該案，因為這影響不是只有個人，而是公眾利益。

徐迺維表示，案14083近期有回宜蘭的足跡，最新消息是該案目前已離開宜蘭，但行蹤還須透過警政系統協尋確認。