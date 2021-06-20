桃園國軍總醫院20日傳出院內確診，衛生局表示目前院內將執行「只出不進」的防疫措施，但有確診者家屬指出，20日中午要送物資給家屬時，院方仍開放家屬「親自」送物資進去，家屬質疑，如果家屬可以自由進出，防疫破口如何防堵？

桃園市衛生局長王文彥指出，目前桃園國軍總醫院將「只出不進、全面採檢」，但有確診者家屬表示，實際上醫院並非完全只出不進，並指出，20日中午因為擔心院內感染擴散，向院方一再確認是否可以送物資進醫院，沒想到醫院竟然仍讓家屬「親自入院」送物資，民眾質疑「這難道不會成為破口嗎？」

關於院內防疫措施，確診者家屬表示，院方應該要有更完善的措施，如確診人數達某個標準，便確實落實「只出不進」的防疫措施，並設置家屬發送物資的窗口，避免確診者家屬不必要的感染風險，家屬也指出，目前沒有任何窗口能得知確診者的現況，呼籲中央在防疫上應有一致的完善措施，並資訊透明。

確診者家屬強調，很難想像在台灣竟然會有家屬看不到病人，甚至無法得知任何病人資訊的情形，更直言，現在看國內的防疫狀況感覺就像在看印度，質疑國內防疫措施是否真的完善。

桃園市衛生局長王文彥證實，目前桃園國軍總醫院院內已有4位確診者，但確診者家屬補充，確診者數字應該不只4位，因為19日晚間家屬接獲的通知除自己外婆確診外，連外婆的看護也是確診者，累計至目前為止，桃園國軍總醫院確診者應至少5位。