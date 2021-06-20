南投縣警察局刑警大隊接獲檢舉，某LINE通訊軟體社群成員以南投、草屯人居多，人數約800多人，群組內張貼「ΟΟ醫院一人確診請大家告訴大家請勿靠近」等假訊息，PO文男子到案供稱，只當作聊天將訊息傳在群組內，並沒有多想，不知道這樣是違法，警訊後全案依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

目前國內疫情嚴峻，持續三級警戒中，中央流行疫情指揮中心每日均有發布確診數及死亡案例，民眾惶惶不安，擔心自己或親人是否會確診。

南投縣政府警察局為防範有心人士趁機散佈謠言及假訊息，引起民眾不必要的恐慌，全力查緝各類「疫情假訊息」，為疫情期間重點工作。

南投縣警察局局長呂新財強調，不斷要求各單位密集實施網路巡邏，防止假訊息散布，並籲請民眾做警察耳目，一旦發現假訊息，立即向警察單位報案或檢舉，員警迅速查辦、迅速澄清，徹底斷絕假訊息流傳，以導正視聽，安定社會民心，警民共同守護治安、共同防疫，安然度過嚴峻疫情。

刑警大隊接獲檢舉，指出某LINE通訊軟體社群，流傳某醫療院所有人確診之不實訊息，經上網查證發現該LINE群組成員以南投、草屯人居多，人數約有800多人，群組內確實張貼「ΟΟ醫院一人確診請大家告訴大家請勿靠近」、「台北ΟΟ區ΟΟ街ΟΟ診所有三人確診目前送到ΟΟ醫院。病患是ΟΟ茶店的小姐住ΟΟ」等疑似假訊息，供群組內不特定人士瀏覽。

警方經向衛生機關查證及調閱歷次公布疫調足跡，並無該案訊息，依法通知調查，在群組貼文的男子者到案供稱，「只是當作聊天將訊息傳在群組內，並沒有多想，不知道這樣是違法的」，全案調查後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罪嫌，移送法辦。

呂新財呼籲，請民眾切勿散布不實或未經查證之假訊息，不論是製作或散布，都有可能觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金」等罪嫌，切勿散布假訊息造成恐慌，讓自己觸法。