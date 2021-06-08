北市下八仙渡船頭上月22日發現一具水流屍，經比對查出死者是謝姓計程車司機，車行老闆被通知到案時說，死者積欠車輛租金，日前將欠款歸還，還告訴他自己有發燒，隨即就失去聯絡，檢察官一聽到「發燒」，立刻吩咐法醫採檢送驗，後確定罹患新冠肺炎。員警26日得知謝「死後確診」，趕緊前往快篩，所幸均為陰性，而謝男生前並未匡列，採檢確診後已通報衛生單位，成為因新冠肺炎死亡的個案。

67歲謝男，戶籍登記在新北市新莊區，但他居無定所，每天開計程車維生，車輛是向車行承租，曾因積欠租金被控侵占，日前主動到車行歸還欠款，並告訴老闆自己有發燒、身體不適等症狀，老闆則說要照顧身體，並未察覺異樣。

警消22日獲報，在社子島附近發現水流屍，並以橡皮艇打撈遺體從碼頭上岸，後經鑑識人員比對身分，第一時間，員警查詢，謝男未被匡列隔離、確診，警方依慣例通知檢察官相驗，通知謝男的姪兒到場，家屬表示，平時與叔叔很少聯繫，不知道近況。車行老闆不經意說出謝自稱有發燒症狀，檢察官才主動採檢送驗。

派出所員警到場後，穿戴手套、護目鏡以及防護衣，站在遠處維持秩序，並未與遺體有接觸，不過還是擔心染疫，立即前往快篩，所幸結果均呈現陰性。

(中時 )