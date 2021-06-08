台鐵今天證實，位於富岡車輛基地的台北機廠內一名檢修員工，因與確診家人同住，6月2日主動前往醫院快篩並在家自主健康管理。該員工快篩反應為陽性，進一步核酸檢測，6月6日被衛生機關通知確診。

台鐵8日晚間發出新聞稿指出，位於富岡車輛基地之台北機廠，其廠內一名檢修員工，因與確診家人同住，立即於6月2日主動前往醫院快篩並在家自主健康管理。該員工於快篩顯示陽性後，進一步核酸檢測，隨後於6月6日被衛生機關通知確診。該廠接獲通報後，立即施行工作場所深度消毒，同單位匡列員工經通知前往快篩，初步結果全部受檢人員為陰性，並要求加強自主健康管理。

台鐵指出，自去年新冠肺炎疫情爆發後，即配合交通部及中央疫情指揮中心指示，落實各項防疫工作，本確診案，除按照中央流行疫情指揮中心規定，進行環境消毒、相關人員居家隔離及自主健康管理，亦將持續落實分流、減少群聚等三級防疫警戒措施。至於後續疫調結果，仍將依地方政府衛生機關或指揮中心公布為主。

(中時 )