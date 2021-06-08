防堵新冠病毒竄入社區，凡歸國旅客、確診者或確診者接觸者，皆須住進防疫旅館進行居家檢疫。一位自國外返台的女網友近日剛結束14天檢疫，未料防疫旅館櫃檯竟向他透露，館內非確診者和疑似個案都混住一起，不但住在同層樓，甚至還會搭同台電梯，讓該網友倒抽一口氣。

女網友在臉書社團《爆怨2公社》上發文指出，近日剛從防疫旅館結束14天的居家檢疫，不過在她退房時，櫃檯竟告訴她做到月底就不做了，原因是「這邊太危險」。

櫃檯向她透露，現在旅館會收匡列的疑似個案，而且還沒有和返國旅客分開。櫃檯最後更投下震撼彈，「那個樓層今天一個匡列的確診，跟你們搭的也是同部電梯。」

女網友聽完馬上倒抽一口氣，慶幸自己已經平安度過檢疫期，「如果我住防疫旅館染疫真的是，不知道要說什麼了。」最後提醒從國外返台，住防疫旅館的民眾回來時要注意安全，千萬要保護好自己。

該貼文也引起網友討論，紛紛表示，「諾富特翻版？」、「防疫破口就是從隔離旅館開始的啊」、「妳應該繼續住進去一起匡列，因為搭同電梯，而且他確診了」、「小心！妳把病毒也帶回家了」。

不過也有網友指出，匡列者和返國旅客本來都要經過14天檢疫觀察，「國外回來的＝直接匡列隔離，所以跟疫調匡列隔離，是一樣的等級」、「防疫旅館本來就是隔離作用吧，境外移入個案很多也是在防疫旅館確診的」。

(中時新聞網)