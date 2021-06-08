新冠肺炎肆虐台灣，民眾若做PCR採檢，3天內沒接到通知就是陰性。但近日一名李姓男子因有發燒、咳嗽等症狀，去醫院PCR檢測，3天內都未接獲通知，結果自行打開「健保快易通」App才發現採檢結果為陽性確診，打電話給1922及衛生局，都是要他再等候通知，令他擔心若其他確診者沒有像他有警覺，社區恐不斷有破口出現。

據《東森新聞》報導，李姓男子從事餐飲服務業，每天往返三重及板橋，5月19日開始出現咳嗽、發燒等症狀，5月22日快篩陰性，但仍持續發燒、腹瀉，5月26日再次去醫院做PCR採檢，5月28日仍未收到通知，主動打開「健保快易通」App查看，才發現採檢結果為陽性確診。

李先生趕緊撥打電話給1922及衛生局，對方要他繼續等候通知，直至6月2日才接獲確診電話通知，6月5日安排至集中檢疫所治療，採檢到通知確診，有6天的時間，李先生忍不住懷疑，若是發生在其他民眾身上，沒有警覺而到處趴趴走，就會成為防疫破口。

李先生說，能體諒疫情是非常時期，人力資源都很緊繃，但採檢過後每天都怕漏接電話。對此，新北市衛生局則回應，現在採檢量大，確實有延遲通知的情況，提醒民眾自律，留意自身身體狀況。

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(中時新聞網)