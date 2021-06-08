蘇晏霈揪黃文星錄防疫短片。（民視提供）

蘇晏霈揪黃文星錄短片籲端午節別返鄉 在家看「加堯」被惡整

藝人蘇晏霈跟黃文星日前趁拍攝民視八點檔《多情城市》空檔錄製台語防疫影片，希望讓更多年長的長輩，能夠一起守護台灣，為防疫加油。最新發布的防疫叮嚀影片是要提醒大家，端午節假期不要返鄉，就地過節就好。蘇晏霈加碼說劉加堯接下來每天都會被惡整，要大家宅在家鎖定《多情城市》就好。

老家在高雄的蘇晏霈表示，現在因疫情關係，跟家人都靠視訊來維繫感情，且爸媽也知道現在減少移動是最好的，爸媽肉粽都準備好，讓她就在台北過節。她笑說現在疫情關係，大家都很會買，尤其劇組都滿足大家的嘴，為了不讓大家外食，從肉粽到火鍋湯底甚至到南部口味肉羹都團購了，「差點都要團購買冰箱了」。

黃文星表示，現階段真的要靠大家的自制力，一起守護台灣；他每天一進家門就是全身脫光消毒，然後衝去洗頭髮、洗澡，連手錶配件都會消毒，他說感謝這段時間老婆居家陪伴小孩，自己只有跟小孩一起玩積木打電動，教育還是交給老婆包辦，聽到學校停課不停學延長到6／28，他跟小孩也多了更多的時間相處，希望大家一起讓疫情降溫，早日回歸正常生活。

《多情城市》在上週五播出收視更創開播新高，平均收視高達6.21、最高一分鐘7.2，全劇超過221萬人收看，蘇晏霈表示很久沒看到這個數字，希望疫情能夠盡快趨緩，演員一起去泳池玩水來答謝觀眾。

(中時 )