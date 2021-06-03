一名在深圳市鹽田港西作業區的員工穆某5月21日確診新冠肺炎，直至6月1日，鹽田區在進行第3輪全域核酸檢測排查後，「5·21」疫情全市累計排查出15例無症狀感染者。這波疫情導致深圳鹽田港的貨櫃堆積如山，未來一週，船期預計將延誤7至8天。物流公司表示，就算現在有單也不敢接。

《第一財經》報導，深圳捷能國際物流有限公司商務負責人許怡表示，「從5月31日開始預約還櫃，我們就開始預約、排隊，但現在的效率不及之前的三分之一，一天能還2個重櫃都算好的，現在倉庫還是爆倉的狀態，大概還有20多個重櫃等待轉移過去。」

這裡的「櫃子」指的是貨櫃，許怡公司亟待轉移的正是近幾日積壓的出口貨櫃。

5月25日，深圳鹽田國際集裝箱碼頭宣佈，由於船期延誤日趨嚴重，導致鹽田港區堆場堆存密度極高，嚴重影響碼頭操作效率，也導致港區周邊交通擁堵。由此從5月25日22時起，不接收出口重櫃。

在暫停了5天的貨櫃入閘之後，5月31日零點，鹽田國際集裝箱碼頭重新恢復接收3天內離港出口貨櫃。據瞭解，鹽田港已積壓超過2萬箱出口貨櫃。根據安排，每天開放接收5000個，目前處理能力只有平時的1／7。

鹽田港是世界上最繁忙的港口之一，根據深圳交通局的數據，2020年的貨物吞吐量為1334萬20英尺當量單位，這是貨運業使用的衡量標準。

與此同時，全球最大航運公司馬士基集團5月31日晚公告，鹽田港防疫措施變嚴，碼頭堆場密度持續升高，西區作業仍未恢復，東區生產效率僅為正常水平的30％，預計未來一周碼頭將繼續擁擠，船舶延誤時間延長至7至8天。

馬士基還提示，進入鹽田港運輸貨櫃的卡車服務也受到碼頭周圍交通擁堵的影響，預計空車至少延遲8小時。

爆倉、漲價、轉港、擁堵……這些詞彙再次壓在了「物流人」的身上。某國際物流公司的工作人員曾輝告訴《第一財經》，現在基本是有單來也不敢接，著急的客戶只能走其他路線，但是運費直接翻倍。

曾輝表示：「這2天有個客戶去歐洲的一批貨物很著急，但多個港口都沒法及時發貨，於是幫她從海運轉為陸運，通過鐵路發貨了。」曾輝稱，如果該客戶走海運的話，運費大概需要1萬美元，而改為陸路後，運費則提高到約2.5萬美元。

另一位國際物流人士也透露：「由於鹽田港疫情影響，5月27日我們深圳13000平方米的總倉已經爆倉了。而所有國內外等待靠岸的貨輪，全部在碼頭附近的海域排隊隔離，等待檢查安全後才能進入碼頭。」

5月21日，鹽田港西作業區一名箱船理貨員接受例行核酸檢測查出陽性，確診為無症狀感染者，感染的病毒屬於在英國出現的變異毒株。

疫情傳播鏈條與港口作業有關。深圳港隨即加強了防疫管控措施，進行全面核酸檢測，並將核酸檢測時間由此前的7天一檢變為每天檢測。新疫情出現後，港口檢疫流程的增加也影響了作業效率。

(中時 )