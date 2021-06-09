受惠印度地區PCR核酸檢測試劑之大型政府標案訂單持續出貨貢獻，普生(4117)5月營收改寫歷年同期新高水準，年增44.43％；前五月營收2.52億元，年成長173.65％，繳出歷年同期新高佳績。

普生指出，全球為防堵肺炎疫情持續擴散，仍持續創造PCR核酸檢測試劑產品良好需求，且加上各國皆積極加速疫苗接種進度，有助進一步帶動ELISA血清抗體試劑接單表現，挹注新一波銷售動能。

此外，國內快篩需求量暴增，國光生(4142)子公司安特羅(6564)旗下抗原快篩產品接單暴增，預計6月日產能從10萬片擴增到20萬片，後續將視疫情情況，逐步將擴大年產能可達千萬劑。

台灣近期疫情擴散，普生積極拉升竹科廠試劑產能、提高生產稼動率，以即時滿足台灣地區PCR核酸檢測試劑、VTM病毒採集組與核酸萃取劑檢測產品供應需求，同步帶動5月台灣地區銷售較去年同期成長。

普生表示，雖目前印度地區肺炎確診人數相較高峰期有緩解情況，但在疫苗接種率尚未普及，為加大疫情管控，仍持續湧現PCR核酸檢測試劑需求。目前持續強化各國經銷商合作，並爭取印度、巴基斯坦、印尼等地區大型政府標案，壯大全球經銷布局。

安特羅抗原快篩試劑自產品取得認證後，過去主要出貨海外市場，如馬來西亞、泰國、印尼、埃及、日本、印度等。隨著國內需求遽增，除加大產能滿足需求，但因原物料供給吃緊、價格平均上漲逾1成，因此針對快篩產品，有意針對小量訂單調整出貨價格。

安特羅開發的抗原快篩試劑經長庚大學驗證後，可辨識出正在台灣流行的英國變異株，除將把原本外銷20萬快篩試劑，先行提供國人使用外，累計國內外訂單至少50萬劑。

(工商 )