新冠肺炎疫情爆發一年後，西方零售巨擘積極回補庫存，對貨櫃航運需求大增，貨運公司紛紛訂購新貨櫃船以提高運力，讓造船業者接單接到手軟，一掃過去2年市場低迷，業者並提高船舶價格以因應鋼價大漲。

根據倫敦海事數據公司VesselsValue資料顯示，2021年頭5個月的新貨櫃輪訂單，幾乎是2019年與2020年的2倍，韓國與大陸的造船廠為最大贏家。

根據VesselsValue數據，1至5月全球的貨櫃輪訂單共有208艘，價值163億美元，相較之下，2020年全年的訂單量為120艘，價值88億美元，而2019年的數量為114艘，價值69億美元。

消息人士透露，由於大量訂單湧進造船廠，部分業者甚至暫停提供新船報價。此外，鑑於造船用的鋼板價格自2020年底以來暴漲1倍，業者就訂購量超過20艘的現有訂單重新磋商。鋼材占船舶成本的比重最高可達30％，取決於船隻類型。

造船訂單激增主要因為沃爾瑪與亞馬遜等西方零售巨擘，在經歷新冠肺炎疫情造成的供應鏈中斷後，現正努力回補庫存，對貨櫃航運需求攀升。

除了回補庫存，北美、歐洲和亞洲主要港口壅塞，貨櫃艙位難求造成運費飆高，帶動馬士基（Moller－Maersk）等貨櫃航運業者獲利躥升，並拓展船隊規模。全球最大造船廠韓國現代重工資深高階主管表示，目前是多年來業務最繁忙的時候，訂單大多是貨櫃輪，從業20年來不從見過如此強勁的市場需求。

韓國三大造船廠—現代重工、大宇造船與三星重工，合計拿下全球逾三分之一的造船訂單。其他大型業者包括大陸的中國船舶與中國船舶重工，以及日本的今治造船（Imabari Shipbuilding）。

(工商 )