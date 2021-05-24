機靈的人通常都擁有強大的應變能力，在稍縱即逝的工作機會面前，他們懂得把握時機爭取，因此很有成功發財的潛力。搜狐網命理專欄點名，金牛座、巨蟹座、獅子座的人命中自帶金山銀山，注定富貴無憂，晚年生活將會幸福無比。

▍1. 金牛座

金牛座給人的感覺非常憨厚老實，他們為人正直，命裡帶有金山銀山，不僅錢財來得快，更能遇到很多貴人相助，基本不會遇到什麼困難，做什麼都會一帆風順，注定一生享盡天倫之樂。金牛座是一個比較注重自我生活的星座，相比起亂七八糟的雜事，他們更願意把心思放在自己的生活和工作當中，他們天生就具有富貴命，運勢會持續走上坡。

▍2. 巨蟹座

巨蟹座的人非常能幹堅強，雖然性格傳統，但是他們十分顧家又有責任感，婚後的他們能夠把家庭打理得井井有條，能讓家裡旺上加旺。在工作上，他們能力強，做事認真負責，加上總是以助人為樂，有菩薩心腸，此生必定福報連連，晚年生活幸福無比。

▍3. 獅子座

獅子座人天生就具備當大老闆的潛力，機靈的他們擁有強大的應變能力，加上交際手段厲害，面對不同的人就會有不同的談話技巧，所以在商場上很容易可以綻放出光芒，成為白手起家的大富豪。除此之外，在一些稍縱即逝的機會面前，他們也能夠很好地把握時機，勇往直前迅速做出決定。獅子座性格嚴謹，做事講求效率，喜歡追求高品質生活，更是個完美主義者，不但對身邊的人吹毛求疵，對自己也會嚴格要求，時刻培養自己賺錢的能力，在學習和工作上都同樣出色，在人群中絕對是個閃閃發光的角色，很有發財命。

(中時新聞網)