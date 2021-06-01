悟性能夠影響一個人的性格與智商，有些人天生悟性高，凡事一點就通，但有些人則要想很久，才會懂問題出在哪，近日《靈匣網》分享悟性最高的2個星座，容易成為12星座裡的智商擔當，甚至能夠擁有更高層次的人生。

1.雙子座

雙子座位於黃道十二宮的第三宮，意味著交流與溝通，他們對世界充滿好奇，而且有探索的渴望，無論他們年紀多大，仍對生活抱有嚮往與熱情，再者，雙子座是二元星座(指具有兩種象徵的星座)，往往兼具兩種性格，因此思想也較靈活，「靜如處子，動如脫兔」非常適合形容他們的性格。

正是因為如此，雙子座在理解事情時，也會想到問題的各種層面，使他們悟性較高，學東西自然就快，所以智商在十二星座中是智商擔當，除此之外，他們也因好奇心強，喜歡涉獵各種知識，不過有時僅是走馬看花，對許多知識領域只懂皮毛，他們應克服這項問題，必能更好地運用自己的優勢。

2.射手座

射手座是雙子座的對宮，因此性格與雙子座有些相似，他們也是非常喜歡學習的星座，屬於「活到老，學到老」的類型，不過與雙子座相比，射手座又多一份好為人師的感覺，隨著年紀增長，他們求學欲也會跟著變高。

再者，不管是上升射手還是太陽射手，假若發現自己學習不夠出色，不用感到氣餒，因為射手座會一直推動自己學習，到某一程度時，他們就會自己開竅，只要他們肯努力持續學習，一定會比其他人進步得更快。

(中時新聞網)