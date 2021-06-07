工業電腦大廠研華(2395)公布2021年5月自結合併營收44.87億元，較4月46.75億元減少4.02％、較去年同期45.03億元微減0.36％。不過，累計前5月合併營收223.24億元，仍較去年同期201.68億元成長達10.69％，續創同期新高。

研華先前預期，第二季合併營收將落於至4.8～5億美元（約新台幣135.8～141.5億元），毛利率略降至37～39％區間、營益率略升至16.5～18.5％區間。以此推算，營收將季增3.2～7.5％，但年減3％至年增近1％，主因缺料致使營收遞延5～10％及採購成本上漲。

研華表示，5月各區域營收以台灣及新興市場分別年增14％及72％較突出，北美及日本市場年減個位數。各事業群營收普遍成長，以服務物聯網（SIoT）、嵌入式物聯網平台（EIoT）及應用電腦事業群（ACG）年增雙位數最佳，僅物聯雲事業群（CIoT）年減雙位數較弱。

研華前5月各區域營收表現普遍成長，以北美、中國大陸及新興市場年增達雙位數較強，僅日本較去年同期小幅衰退較弱。各事業群營收亦多較去年同期成長，以工業物聯網（IIoT）及服務物聯網事業群動能最強，僅應用電腦事業群（ACG）仍較去年同期衰退。

接單狀況方面，研華指出5月接單出貨比（B/B Ratio）續升至1.98、前5月累計亦升至1.71，訂單需求仍維持強勁。儘管缺料問題仍然存在，但預期下半年有機會獲得紓緩，可望使整體營運動能逐季轉強。

(時報資訊)