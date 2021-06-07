趙傳日前拍攝新歌MV。（旋風音樂提供）

趙傳日前拍攝新歌MV。（旋風音樂提供）

趙傳新歌〈人生大夢〉唱著他32年演藝生涯歷經高低潮的心情轉折，回首過往的「人生大夢」，趙傳坦言年少時原本有機會擔任國際樂團主唱，卻陰錯陽差而失之交臂，至今成為他心中遺憾；不過趙傳正向思考，期許自己60歲後的人生歌唱夢繼續做好做滿，「如果有機會的話，能培養後起之秀」。

其實趙傳年輕時就「逐夢踏實」，當時為了學費及生活費的他，舉凡送報、清潔工、推銷員、業務、英文補習班的助教都做過，其中在酒店當服務生，是趙傳「打工史」中最難忘的回憶，不僅工資比一般工作多三倍，「好康」也很多，他說：「客人唱完歌拍手也有小費，最重要是裡面的漂亮姐姐（指女公關）很多，可能是我長相比較老成、姐姐緣還不錯，下班請我吃消夜，甚至問我要不要跟他們約會。」

趙傳原訂7月31日在北流舉辦「人生大夢」演唱會，無奈近期疫情持續嚴峻，主辦單位目前已在商討延期可能性及因應措施，儘管感到些許無奈，趙傳仍持續練唱並訓練體力，認為疫情當下以所有人健康為重：「等疫情穩定下來，繼續把我的『人生大夢』完成。現在有更多時間思考演唱會要加強的地方，也能準備得更完善。」

(中時 )