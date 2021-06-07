禾伸堂（3026）自結五月份合併營收約為15.39億元，較上月增加8.74％，且較去年同期增加25.73％，累計前5月合併營收約為73.6億元，較去年同期增加29.78％

禾伸堂表示，5月份MLCC銷售穩定，代理產品銷售則較上月成長。但是，全球供應鏈仍受新冠疫情影響，禾伸堂將持續關注並妥善因應，為客戶提供高效的產品與服務。

(工商 )