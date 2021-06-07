無畏五一長假 禾伸堂5月營收寫今年次高 15:512021/06/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）自結五月份合併營收約為15.39億元，較上月增加8.74％，且較去年同期增加25.73％，累計前5月合併營收約為73.6億元，較去年同期增加29.78％ 禾伸堂表示，5月份MLCC銷售穩定，代理產品銷售則較上月成長。但是，全球供應鏈仍受新冠疫情影響，禾伸堂將持續關注並妥善因應，為客戶提供高效的產品與服務。 智易5月營收創歷年同期新高 國巨5月營收寫32個月新高 (工商 ) #禾伸堂 #合併營收約 #較去年同期 #增加 #無畏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智邦5月單月及累計營收同創歷年同期新高 17:002021/06/07 財經 氣立5月營收創單月新高 前5月營收同期新高 17:242021/06/07 財經 《半導體》華邦電前5月營收登峰 Q2續戰新高 17:062021/06/07 財經 《熱門族群》四寶5月營收年增驚人 台塑寫歷史同期新高 14:162021/06/07 財經 MOSFET出貨旺 力士5月營收創新高 19:222021/06/07 財經 《電子通路》聯強5月營收創同期新高 估6月續強 09:102021/06/07 財經 緯軟5月營收4.79億元 寫歷史次高 17:412021/06/07 財經 《半導體》聯電5月營收攀高 台積電成績揭曉前低調 10:012021/06/07 財經 《鋼鐵股》世豐5月、前5月營收雙創同期新高 15:412021/06/07 財經 《生醫股》健身需求回溫 喬山5月營收年增1成 17:402021/06/07 財經 《半導體》十銓前5月營收 創同期新高 08:532021/06/07 財經 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 僱用50名移工以上大廠訪查 新北勞工局將在3日內完成 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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