歐美新冠疫情趨緩，試劑廠圓點奈米(6797)指出，全球疫苗採購預算持續壓縮影響，短期內營收保持穩定表現，不過，PCR核酸檢測結果仍是邊境管理的標準，受惠於歐美旅遊市場回溫、國內疫情升溫所產生的核酸檢測剛性需求，長期仍可望繼續受惠於市場成長。

歐美國家在疫苗施打率提高後逐步解封，預期商務、旅遊市場將快速反彈，核酸檢測需求亦將同步增長。其中，歐盟預計將於7月1日推行「歐盟數位健康通行證（European Union Digital Green Pass,EUDCC）」重啟夏日旅遊，根據歐盟委員會法律事務委員表示，EUDCC認證可分為三大類，分別是核酸檢測證明、疫苗接種證明，以及新冠病毒感染後的康復證明，而無論旅客有無接種疫苗，多數國家目前仍以核酸檢測證明做為入境與否的唯一依據。歐盟採取新措施所帶來的核酸檢測剛性需求及引領效應，對於歐洲市場營收佔超過三分之一的圓點奈米而言，將可望為公司帶來良好前景。

台灣新冠疫情持續肆虐，前線醫療資源吃緊，由於快篩仍有出現不少偽陽、偽陰性患者，圓點奈米指出，PCR核酸檢測結果仍然是全球許多疾管單位確診病患的黃金標準。國內PCR核酸檢測量能不足因應短期的大量需求下，許多確診者因為檢驗塞車，無法在最短時間內獲得檢測結果，圓點奈米為國內核酸萃取儀器及試劑的領導廠商，除了已在第一時間撥出20台高通量全自動核酸萃取儀器，提供醫療院所使用外，更將自行設立醫事檢驗所，預計每日將可協助處理高達1萬人次的qPCR(即時定量核酸檢測)檢體，成為北部醫院的備援檢驗單位，提供充足的檢測量能。

圓點奈米5月合併營收1.21億元，年增36％；前5月營收10.09億元，較去年同期成長411.16％。

(時報資訊)