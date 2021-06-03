在感情方面，有些人遇到心儀對象會主動出擊，但有些人卻是愛得小心翼翼，直到感受到對方的情意，才願意主動示好，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座最怕自作多情，非得要人獻殷勤，才會回報自己的真心。

巨蟹座：

巨蟹座的人臉皮薄、怕丟臉，加上嚴重缺乏安全感和自卑感作祟，很少在一段感情裡主動出擊，他們需要的是能夠一直寵愛他們、以他們為重的對象。如果你只是偶爾獻殷勤，是無法得到巨蟹座全然的信任，唯有全身心的付出，並且給足他們安全感，巨蟹座的人才會義無反顧的愛著你。

水瓶座：

水瓶座的人自我意識較強，他們崇尚自由，也非常享受孤獨，如果別人稍微怠慢他們，驕傲的水瓶座會瀟灑的轉身離去，不會熱臉去貼別人的冷屁股。因此無論是愛情或是友情，水瓶座看的都是緣分，從來不會強求，更怕自作多情，如果你不夠真誠，無法讓他們感受到你的示好，那麼他們也懶得敷衍，唯有你的主動熱情，才會吸引他們駐足停留。

天蠍座：

天蠍座的人個性外冷內熱，永遠有著讓人摸不透的神祕感，很少將自己內心的真實想法說出來，但其實他們眼光犀利，能一眼看出某些人的別有用心。在感情方面，傲嬌的他們如何對待一個人，取決於別人對他們的態度，如果你想要獲得天蠍座的寵愛，那麼你就必須付出行動勇於示愛，讓他們真切感受到你的情意，才有交往的可能。

(中時新聞網)