在面對他人的請求時，有些人會嫌麻煩而選擇拒絕，但有些星座因心腸較軟，所以就算自己很為難，或是能力不足，他們為了不讓對方難過，因此從不會拒絕別人，《搜狐網》近日分享3個心腸軟，處處為他人著想，面對他人請求時會不忍拒絕的星座。

1.天秤座

天秤座做事情容易猶豫不決，因此遇到問題時，他們總是要糾結很久，才能夠下結論，這也導致每當有朋友找他們幫忙時，天秤座起初會很糾結，試圖想拒絕對方，不過朋友若是死纏爛打，他們最終還是會心軟而妥協，因此天秤座大多不太會拒絕別人。

2.處女座

處女座追求的是極致完美，儘管對自己很嚴格，但他們內心非常溫柔，時常不忍傷害身邊的朋友，對於他人的請求，他們會盡可能的滿足對方，就算自己辦不太到，或是感到為難，他們也不會果斷的拒絕朋友，而是盡量的拖延下去。

3.水瓶座

水瓶座嚴重缺乏自主性，在許多事情方面，尤其是在不熟悉的領域上，他們一般都是盲目聽從他人的意見，而且水瓶座心腸非常軟，總是不希望看到他人難過，面對朋友的請求時，水瓶座也是不忍拒絕，因此經常會硬著頭皮幫忙，讓他蠟燭兩頭燒。

(中時新聞網)