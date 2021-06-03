有些星座與人發生爭執時，會努力壓抑自己的脾氣，盡可能不要遷怒，用沉默不語的方式化解衝突，但久而久之，會讓別人誤以為他們脾氣好，但實際上他們都在忍耐，一旦爆發後可能比其他人都還恐怖，《搜狐網》近日分享3個沉默比發脾氣還要可怕的星座。

1.金牛座

金牛座個性內向，外表看似非常木訥，但他們心思其實很細膩，金牛座不願讓自己置身於複雜的人際關係裡，因此與他人發生爭執時，多半會選擇沉默，希望以此化解雙方的衝突，也因他們不願宣洩情緒，導致負面情緒累積久了，一旦爆炸就會非常恐怖，表現出一反常態的舉動，讓人不敢輕易招惹他們。

2.巨蟹座

巨蟹座給人一種與世無爭的感覺，因此收獲不少朋友，許多人甚至覺得他們脾氣非常好，不過這其實是巨蟹座營造出來的表象，他們心思非常細膩，將一切的好壞都看在眼裡，並且記在心裡，當他們忍無可忍時，就會將不滿一次宣洩出來。

3.天蠍座

天蠍座愛恨分明，由於他們總是沉默不語，也讓人難以捉摸，給人一種淡定的感覺，但其實他們善於洞悉人性，能夠一眼看透他人的想法，而當他們生氣時，總是會想辦法讓自己冷靜下來，並努力控制情緒，不讓別人看出他們的心情，並運用理性想對策報復對方，因此當他們沉默時，並不是在忍受委屈，而是在想辦法如何毀掉對方。

(中時新聞網)