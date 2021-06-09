國巨砸16.48億元 買回自家股票3,538張 17:502021/06/09 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨（2327）盤後公告庫藏股執行進度，公司再砸2.53億元，買回自家股票509張，累計國巨已經斥資16.48億元，買回3,538張庫藏股，相當於執行進度達88.45％。 距離國巨預計買回目標4,000張，僅差462張。 國巨今日收盤價496元，下跌幅度為0.3％。 《造紙股》漲多賣壓重 永豐餘填息逾93％後翻黑 《類股》高端連2根漲停 上櫃生醫股歡呼 (工商 ) #國巨 #買回自家股票 #買回 #盤後 #庫藏股執行進度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》外資連四賣 萬七沒留住 15:242021/06/09 財經 《熱門族群》市場回溫 隱眼三雄5月營收啵亮 12:002021/06/09 財經 維田股票9日起得融資券 漲勢震盪行情 10:512021/06/09 財經 5月當沖 破雙紀錄 04:102021/06/09 財經要聞 《電子零件》欣興5月營收飆新高 美系外資按讚升價 12:342021/06/09 財經 房租太貴不爽繳！他霸氣砸億元買北市店面「自己當房東」 16:382021/06/09 房市新訊 女劈腿還向男友索iphone遭封鎖 見笑轉生氣公審罵：渣男 07:592021/06/09 社會 高端股價跌停1周近兩日又連續漲停 民眾黨立委：敢進場的絕非一般人 19:452021/06/09 政治 台南藍軍要求黃偉哲 動用二備金買疫苗 12:252021/06/09 政治 網傳台灣打莫德納疫苗是生理食鹽水 調查局約談網友 16:532021/06/09 社會 陸潛艦陣容龐大 美對戰有反制絕招 15:292021/06/09 軍事 財經熱門新聞 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 即將公布解盲結果！高端明天暫停交易 盤後召開記者會 - 財經 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 簡訊實聯制飆破3億則 NCC編8億預算「補助」 納稅人買單 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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