國巨（2327）盤後公告庫藏股執行進度，公司再砸2.53億元，買回自家股票509張，累計國巨已經斥資16.48億元，買回3,538張庫藏股，相當於執行進度達88.45％。

距離國巨預計買回目標4,000張，僅差462張。

國巨今日收盤價496元，下跌幅度為0.3％。

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(工商 )

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