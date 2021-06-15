上周外資在集中市場買超1.65億元，其中買超前三名為彰銀(2801)、日月光投控(3711)及旺宏(2337)，賣超前三名為群創(3481)、友達(2409)及華航(2610)。
根據證交所統計，上周(6月7日到6月11日)外資在集中市場買超1.65億元，其中買超前3名上市公司分別為彰銀(買超9,9474張)、日月光投控(買超2,7390張)及旺宏(買超2,0785張)；賣超前3名上市公司分別為群創(賣超6,0939張)、友達(賣超5,8315張)及華航(賣超5,0853張)。
累計自2021年初至6月11日止，外資賣超為3615.53億元。外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為23兆2201.21億元新台幣，占全體上市股票市值的44.12%，較6月4日的23兆524.77億元新台幣，增加1676.44億元。
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