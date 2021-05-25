人與人交朋友除了靠緣分，個性合不合拍也是一大關鍵，搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、獅子座及雙子座總讓人感覺難以交心，他們個性疑神疑鬼又傲慢，在與人交流的時候都會有所保留，即使是面對很要好的朋友，他們也會保持著安全距離，令人無法猜透他們的真實想法。

▍1. 巨蟹座

巨蟹座表面上是一個溫柔的星座，但缺點也很明顯，因為看似好相處只是他們的「保護色」，巨蟹座本質上很多疑又神經質，不願意被別人看穿自己的真實樣貌，一般人會看到的僅僅是他們想展現出來的形象。在他們心裡，除了自己誰都不信，沒有人可以打開他們的心門。而且他們對一個人的成見很難消除，一旦讓他們起了猜忌，就會時時刻刻防備他。不過，建議朋友之間還是要彼此坦誠，這樣的友誼才堅不可摧。

▍2. 獅子座

獅子座是天生傲慢的星座，心理狀態極度有自信，而且他們驕傲的心不容侵犯，假如自信被別人傷害到，他們就會毫不客氣地反擊來表達憤怒。而且獅子座內心很自私，比起朋友的顏面，他們更在意自己的自尊。即便他們知道自己做錯事情，仍然會堅持自以為是的態度，總以為別人離不開他，建議獅子座一定要注意，以免傷害到友情。

▍3. 雙子座

眾所皆知雙子座的人個性善變，八面玲瓏，可以和大家都打成一片，但雙子座看似豁達樂觀，其實他們的內心並不大氣，是不可信的人。他們會為了小小的利益在心裡反覆糾結，嘴上說著無所謂，表現出不在意的模樣，依舊會持續接近對方更會攀關係，最終在背後耍花招，所以遇到雙子座一定要留神，否則你付出滿腔真摯，最終只會被欺騙辜負。

(中時新聞網)