明日（26日）是農曆4月15日，不僅是月圓之日，也是釋迦佛祖得道日，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，想要祈福轉運的人可以吃素，並禁食牛肉，也可以朗誦俗稱六字真言的大明咒「唵嘛呢叭咪吽」來祈福，替自己消災解厄。

艾菲爾老師也分享2大許願吉時，分別是上午11點至下午1點，以及晚上9點至11點，這2大時段的能量極好，可把握住時間。而許願時，可事先在一張紙上寫下10項心願，並準備一個全新且顏色不拘的蠟燭，在許願的同時點上蠟燭，依序念出願望後再吹熄。

在許願期間不要離開蠟燭，吹熄後要注意火星是否已熄滅，確保自身及居家安全。而寫滿願望的紙條可放在自己的錢包中，待下次許願再替換即可，艾菲爾老師表示，可以邀請朋友一同許願匯集願力，等到目標實現後，則要多行善積德及種福田。

【12星座的許願關鍵詞】

▍白羊：舊疾痊癒

▍金牛：情人寵愛

▍雙子：情人呵護

▍巨蟹：突破難關

▍獅子：貴人提拔

▍處女：心想事成

▍天秤：喜事連連

▍天蠍：升職加薪

▍射手：誤會化解

▍魔羯：擊退小人

▍水瓶：人緣極佳

▍雙魚：偏財運旺

(中時新聞網)