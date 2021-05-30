BNT取得台緊急授權資料遭下架 陳時中還原始末曝原因...

國內疫情嚴峻、醫療量能緊繃，不少專家認為眼下唯有疫苗才能緩解。日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原本年初已和德國BNT已談妥採購疫苗，但卻因新聞稿中的「我國」2字，造成破局，對此今早有不少眼尖網友發現，疫苗接種書上的BNT簡介，內文的「我國」仍未拿掉，似乎早就「通過我國緊急授權使用」，疾管署網站原本也有疫苗接種意願書，卻悄悄在今天凌晨2時55分將該檔案下架，再度引發網友質疑。

今（30）日有鄉民在PTT八卦板分享3月時接種AZ的「疫苗接種須知暨意願書」，上頭清楚寫的標示，台灣目前已預採疫苗種類包含AZ、BNT及莫德納，皆已通過過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用，顯然早就「通過我國緊急授權使用」。

現在上疾管署網站發現可下載的附件，其中附件7已被下架。（圖／翻攝自擊管署網站）

附件7本應該是「疫苗接種須知暨意願書」。（圖／翻攝自網頁時光機）

不僅如此，網友也發現，疾管署網站的《疫苗接種計畫》中，本來也有「疫苗接種須知暨意願書」可下載，但疾管署今凌晨2時55分卻悄悄將附件7的「疫苗接種須知暨意願書」下架，可下載的附件編號從6，直接跳至8，不少網友質疑陳時中若不是在記者會上公然說謊，何須大動作將其檔案下架處理。

有眼尖網友發現，台灣早已獲得BNT授權。（圖／翻攝自PTT）

但是陳時中於27日記者會上時卻表示，沒有取得BNT原廠授權，甚至本來都要和BNT簽約了，對方卻強烈對披露的新聞稿中「我國」2字有意見，改為「台灣」後仍破局。

對此，大批鄉民看了也十分不滿，紛紛表示，「看起來是想湮滅證據」、「下架的效率，好安心」、「還在騙」、「羅一鈞有在看PTT」、「羅一鈞，我知道你在偷看」、「看起來是心虛了」、「事到如今，還在瞞」、「有政府會欺騙，好安心」、「衛福部都要變衛福布了，是有什麼見不得人？」

(中時新聞網)