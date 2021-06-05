對於郭台銘要捐贈500萬劑BNT疫苗，藝人張小燕也在臉書跪求不要卡關，卻被駐德大使謝志偉嗆製造仇恨一事，資深媒體人黃創夏呼籲，謝志偉不要急著去罵張小燕，就帶著郭台銘的代表去跟BNT談，BNT一看到謝志偉就知道是代表政府。

黃創夏4日在政論節目《新聞面對面》指出，現在台灣真正的問題，不只是民怨，而是確確實實的生死搏鬥，有所謂60％與60％的戰爭。2000萬人要施打60％才有群體免疫，也需要1200萬劑，到今天為止200萬劑，還差1000萬劑，所以還有很大的壓力。

另外，台灣有60％的人是做基層服務業，壓力也很大，沒有疫苗，這些人面臨生存壓力。

黃創夏也披露，菲律賓杜特蒂3月時，由政府與企業出面，與疫苗廠三方合作，簽訂三方協議，政府扛起疫苗不良反應的責任，所以菲律賓取得AZ疫苗250萬劑，菲律賓賭場跟莫德納疫苗談了2000萬劑，全部捐給政府。

黃創夏認為，謝志偉不要急著去罵張小燕，就帶著郭台銘的代表去跟BNT談，BNT一看到謝志偉就知道是代表政府，並不是要陳時中跟BNT談，也不是要蔡英文跟BNT談。黃創夏呼籲，緊急授權就是給你權力，法律給你了，就要去用，要敢用，不要說廢話，到底做到沒有？

(中時新聞網)