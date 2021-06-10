裕隆集團行冠企業為照顧農民與身心障礙朋友，肯定臺南市長黃偉哲積極行銷鳳梨的用心，除訂購500箱關廟區青農所生產的優質鳳梨，更於日前捐贈100箱鳳梨予四家南市偏遠身心障礙福利機構，為因疫情嚴峻而暫時無法外出的身障住民帶來甜蜜的幸福感。

行冠企業本次捐贈100箱鳳梨予南市長泰教養院新市分院、康寧教養院、荷園社會福利慈善事業基金會附設弘能家園及龍崎教養院服務共416名院生。黃偉哲表示，感謝裕隆集團行冠企業在嚴峻疫情的考驗下，仍然持續投入公益服務，體現了企業「取之於社會，用之於社會」的精神，讓南市身心障礙朋友們都能夠吃甜甜，迎笑顏。

行冠企業所屬SAVE認證車聯盟及SAVE保修聯盟除致力於建立安心交易的購車與保修環境外，也積極回饋台灣，將社會公益與企業體做結合，並以此作為永續發展的經營目標。

行冠總經理洪舜彥表示，此次採購關廟鳳梨是由臺南市議員李宗翰牽線，相當感謝消費者於此次「萊去SAVE吃鳳梨」活動期間，支持SAVE聯盟的安心購車與保修，才得以讓SAVE聯盟有機會和大家一起送愛心，疼惜生活在這寸土地上的殷實農家。

此次四家受贈身心障礙福利機構，皆是服務逾百人，所提供的服務更是多元且完善，包括生活照顧、家庭支持、生活工作技能訓練、社區參與等多面向，不僅讓身心障礙朋友擁有安全妥適的住宿環境，更減輕照顧者沉重的照顧壓力，疫情期間也落實機構防疫作為以保障身障朋友的身心健康。

黃偉哲表示，臺南市致力追求「做得更好，讓市民過得更好」，感謝裕隆集團行冠企業這次發起的公益活動，不僅照顧到臺南的在地農民，也照顧弱勢團體，堪稱是社會企業責任的模範。

(工商 )