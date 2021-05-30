中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前於疫情記者會透露，去年與BNT談合約時，還沒有所謂的緊急授權，後來也依對方要求將披露的新聞稿中「我國」，改為「台灣」，沒想到最後還是破局，不過PTT卻有眼尖的網友發現，疫苗的接種書上BNT一欄寫著「我國緊急授權使用」，意即BNT早就已通過緊急授權，另外，也有網友發現，疾管署網站BNT疫苗簡介中，雖然將「我國」拿掉，日期更新停留在2月26日，實際用「網頁時光機」一查卻發現更新日期其實是4月27日，與衛福部的說法似乎有出入，引發質疑。

陳時中於27日的記者會中表示，各界都說要自行採購疫苗，若以上海復星為標準，並沒有原廠授權。陳時中指出，去年8月20日就與德國BNT洽談，中間也有其他的代理商來談，只不過都沒有成功，去年12月底時我與BNT做合約最後確認，同時在1月6日回報給行政院，核定購買。

陳時中說，1月8日BNT來函強烈建議調整新聞稿內「我國」2字，因此將「我國」改為「台灣」，本來要宣告合約已成，但BNT隨即於1月15日以「應評估疫苗全球供應量及調整時程，簽約時間將延後數周」破局。

今（30）日有網友在PTT八卦板表示，5月15日去接種AZ疫苗時，發現疫苗接種須知暨意願通知書，上頭寫著目前我國已預採購之疫苗包含BNT，內文更寫著「本疫苗已通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用」，與陳時中的說法似乎有出入。

有網友施打AZ疫苗時發現，台灣有拿到BNT緊急授權，內文還有「我國」2字。（圖／翻攝自PTT）

另一名網友也發現，疾管署網站BNT簡介中，一直都寫著「已通過我國緊急授權使用」，直至4月27日才將「我國」2字拿掉，但網站更新日期卻停留在2月26日，該名網友為求證，調出「網頁時光機」查核，發現「我國」的確是於4月27才做更改，詳細情況還得待衛福部說明、釐清。

疾管署網站的BNT中本來有「我國」2字，顯示於2月26日更新，但有網友利用「網頁時光機」一查發現，4月27日才將「我國」拿掉」。（圖／翻攝自PTT）

不過大批網友已炸鍋，「把人民當白痴耍」、「陳時中竟公然說謊」、「各位該清醒了」、「為什麼要說謊」、「這背後的暗盤真大」、「騙百姓騙成這樣」、「真的是潮水退了，誰沒穿褲子一眼就看出來」、「部長差不多了」等。

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(中時新聞網)