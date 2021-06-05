台灣本土確診數近日突破1萬例，死亡人數也突破2百例，但台北市聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇曾質疑，「死亡數變少不太合理，光是本院區就有不少還沒公布的已通報死亡個案」。今日果真出現死亡重複計算，雖事後「校正回歸」，已曝露疫情指揮中心螺絲鬆了。對此，有網友痛批，「我們不只像第三世界必須靠他國施捨疫苗，連通報聯繫都還是靠鴿子傳送嗎？」。

陳昶宇醫師近日在臉書發文表示，社區仍有許多潛藏病例，得再觀察1至2周，「但死亡數變少不太合理，光是本院區就有不少還沒公布的已通報死亡個案」。尚未公布的個案，盼指揮中心再蒐集詳細資料，持續修正數據呈現真實狀況。

由於日前曾出現「校正復活」案例，事後證實為指揮中心大烏龍，現在又出現被二度賜死案例，到底中央與地方在案例通報、查核、統計中，哪個環節出了問題，人命關天，指揮中心應更嚴謹、專業。

且此次死亡人數修正，還是在記者會上被媒體發現死亡個案與2日重複，指揮中心才知出錯，也令人不禁質疑，為何媒體當場就能發現的事，中央卻沒發現？

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」5日發文痛批，「我們不只像第三世界必須靠他國施捨疫苗，連通報聯繫都還是靠鴿子傳送嗎？5月23日過世的病患居然到6月5日才公布，都要做二七了，拜託政府不要再擋各種可以拿到疫苗的機會」。

我們不只像第三世界必須靠他國施捨疫苗，連通報聯繫都還是靠鴿子傳送嗎？ #5月23日過世的病患居然到6月5日才公布 都要做二七了 編編沒辦法只有嘴巴愛台灣，身體卻飛去美國打疫苗，所以拜託不要再擋各種可以拿到疫苗的機會 由韓黑父母不崩潰發佈於 2021年6月5日 星期六

(中時新聞網)