【愛傳媒黃子哲專欄】衛福部長陳時中在立院答詢時證實，去年AZ公司有找台灣代工生產疫苗，但因為二個原因破局。一個是我方希望幫忙1億劑，但對方要求3億劑，所以有困難；另一個則是「有人不太喜歡這樣子」。

事實上，今年三月陳時中就曾提及，台灣確實和國際疫苗廠談過授權製造，但因無法消化3億劑產量，並未談成。

如今他公開揭露，原來是AZ廠商想找台灣代工製造疫苗。但陳時中拒絕AZ代工的說法，頗有貓膩。

首先，同樣是今年三月，陳時中就曾提及年底「某國產疫苗廠」，可供1.2億劑疫苗，甚至外銷。

如果國內某一家疫苗廠就可以生產1.2億劑，國內主要生產疫苗的廠商至少有高端、台康、聯亞、國光等，他們全部加起來的產量，理應超過3億劑，為何陳時中要自我設限在1億劑？

如果回顧去年8月陳時中在疫情記者會上的談話，或許可找到解答。陳時中當時特別提及，「授權製造」因產量太大，甚至會吃掉台灣生產量能，因此未來將朝預購或國產疫苗方向進行。

換言之，陳時中不願幫AZ代工3億劑疫苗，甚至最後導致破局，主因恐非產量上的困難，而是怕代工會排擠到國產疫苗的產量，陳時中從頭到尾都堅持想把生產量能留給國產疫苗。

如是，那「有人不太喜歡這樣子」，那個「有人」，難道是指國產疫苗廠商？或者是力挺廠商背後的集團或勢力？那為何陳時中又那麼在意有人的「不喜歡」？而就算有人不喜歡，憑什麼陳時中就要因此放棄代工AZ？陳時中必須要說清楚講明白。

政府鼓勵國內廠商研發疫苗固然正確，但陳時中把雞蛋幾乎都放在國產疫苗這個籃子裡，如今國產疫苗能否取得緊急使用授權或國際認證仍是未定之數，國外採購的到貨量也嚴重不足，當初拒絕幫AZ代工疫苗，如今看起來是個極為不智與不當的決定。

事實上，AZ、輝瑞、諾瓦瓦克斯、莫德納都已授權在南韓境內生產或即將委託代工，也讓南韓在疫苗的取得上大有斬獲。

國人都希望國產疫苗能順利成功，但若是採購BNT疫苗的胎死腹中、或是代工生產AZ疫苗的破局，是被拿來當犧牲品護航國產疫苗，甚至導致現在國人沒有疫苗可以施打，那民進黨政府這個錯誤的決策與殺人一樣可怕！

作者為以核養綠公投發起人

照片來源：疾管署官網截圖。

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(中時新聞網)