本土新冠肺炎疫情持續升溫，外界將矛頭指向民進黨立委范雲，建議調整機組員「3+11」檢疫政策的決策過程，民眾黨立委高虹安今(11日)再度質詢衛福部長陳時中「3+11會議紀錄」一事，陳時中不耐煩回應，「之前我就說過3+11由他負責，不要拿這個東西來汙衊我們」。對此，藥師林士峰直言，「沒有人下台、沒有處分、沒有全國公開道歉。陳時中到底負責了什麼？」。

高虹安（左）和陳時中（右）。（圖片摘自國會頻道Youtube）

高虹安今天在立院質詢陳時中，「3+11的決策會議紀錄到現在沒有這件事情，其實也是民眾對於指揮中心沒有信心一個很大的問題，所以我在這邊也是提出一個良心的程序建議，希望您可以採用衛福部會議開直播這樣的方式，來消除國人的疑慮」。

藥師林士峰。（圖／取自林士峰臉書）

陳時中答詢卻越講越大聲，「我已經公開表達過3+11這件事情我負責了，我們有一定的政策程序，跟我面報，是我下的決定，請不要一直拿這個東西來汙衊我們，如果每場會議都直播的話，是不是都不用辦了？」。

對於高虹安緊追相關人等造成的防疫破口，藥師林士峰11日臉書貼文表示，陳時中說得相當理直氣壯，但負責，是哪個層面的負責？「沒有人下台、沒有處分、沒有公開全國道歉、沒有接受調查、現行職位和工作內容沒有任何調整」，所以部長負責了什麼？