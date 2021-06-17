富邦悍將外野手高國輝4月底時在比賽中不慎拉傷小腿，隔天下二軍養傷，不過復原過程並不順利，一度「卡關」重練，好在傷勢已逐漸好轉，預計18日就能加入球隊正常訓練，他也有為自己設下時間表，盼在復賽時能正常出賽。

高國輝在4月30日與統一獅隊的比賽中不慎拉傷小腿，至今都在二軍復健。談到復健的過程，他坦言，前2周都滿順利的，沒想到來到要加速、衝刺時卻碰到困難，「小腿還是會有點痛的感覺，進度也一直沒辦法往前，會卡關。」

好在經過持續治療，傷勢已經好轉許多，「現在開始慢慢加速，預計明天可以加入正常訓練。」高國輝表示，在先前受傷時自己仍維持打擊練習，只是守備訓練因腿傷還無法正常訓練，「自己有設定時間表，預計復賽的時候可以正常出賽。」

在受傷沒多久後中職也受到疫情影響，賽季被迫中斷，高國輝也認為，多少會影響到選手手感，自己則把這段時間當作春訓，想辦法讓訓練量增多一些，藉由這種方式維持手感。

受到疫情影響，除了練習外，高國輝幾乎都宅在飯店，他透露最近迷上看大陸劇，像是「長歌行」，「這部我才剛看完而已，最近感覺生活有點太無聊，除了追劇外，無聊時也會去頂樓揮揮棒。」