當台灣還在糾結疫苗何時能湊齊同時，國際間已經邁向另一個進程：研發有效的新冠病毒藥物。美國砸下30多億美元資助藥廠，還花12億向藥廠預購了一款還在試驗的抗病毒口服藥，未來染疫民眾可望憑採陽證明領藥，在家就能服藥治療新冠肺炎。

6月初，美國默克藥廠（Merck）對外宣布，美國官方已和他們達成協議，只要旗下的新冠抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）一通過食品藥物管理局（FDA）的緊急授權，美國會立即下訂170萬劑，共計花費12億美元。

●美先訂170萬劑 「莫納皮拉韋」是新希望？

莫納皮拉韋於2019年經艾莫瑞大學（Emory University）研發成功，能對抗流感、委內瑞拉馬腦炎等病毒。洽購該藥並進行生產的默克藥廠（Merck）表示：「我們認為莫納皮拉韋的組成結構非常令人驚艷。」

莫納皮拉韋的初期試驗主要針對重症患者，但效果差強人意，似乎對治療新冠肺炎沒有什麼幫助；去年秋季，默克藥廠改變策略，找到才剛確診肺炎、但症狀不重的人做測試。藥廠目前也大規模蒐羅新冠肺炎的高危險群，比如肥胖、或患有糖尿病的高齡人士。

根據第二期初步公開、尚未正式發表的數據，服用400或800毫克莫納皮拉韋的患者，在進行治療3～5天後，身上的病毒量大幅減少，甚至檢驗不到任何病毒，也沒有明顯的副作用，安全性、耐受性都不錯。現階段，莫納皮拉韋還在進行第三期臨床試驗，但由於初步試驗成果頗為樂觀，藥廠已積極投入擴大產製，預計今年底前問世，廣泛運用於療程中。

●自己在家服藥治療 專家：民眾將能憑採陽證明領藥

美國首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）期待，以後民眾只要憑陽性採檢紀錄、或是類似新冠肺炎症狀的診斷書，就能到藥局領抗病毒藥物，自己回家做吞服治療。

美國的疫苗研發計畫負責人凱斯勒（David Kessler）也說，在未來，醫療體系必須妥善結合檢疫與治療，讓PCR篩檢採陽的人有權取得抗病毒口服藥，避免自己從輕症演變為重症。

不過佛奇也提醒，外界不要太期待在服用類似藥物後，就能立即「神丹護體」，因為相關研究的路程往往都要走很久，初期問世的抗病毒藥物，成效恐怕還非常輕微。但類似的研發愈早開始，對人類絕對能早點帶來益處。

全球藥廠研發的戰場，已漸從疫苗轉往口服藥。(示意／Shutterstock）

●抗疫聚焦「口服藥」 輝瑞、羅氏都參一腳

凱斯勒說，除了莫納皮拉韋外，還有另外2種口服藥，也都是美國考慮採購的對象。他說，美國希望「在今年秋季結束前，取得一款有效的抗病毒藥物，終結這一波漫長的新冠疫情。」

美國考慮採購的藥物，其中一種是Atea製藥的AT-527T。AT-527T過去主要用來治療C型肝炎，初步試驗顯示可能也對新冠病毒有效。瑞士製藥巨擘羅氏（Roche）已與Atea合作，目前臨床試驗已進入收尾階段。

另一種則是輝瑞藥廠的新型口服藥PF-07321332，3月剛進入臨床試驗。該藥在2000年代初期就被研發出來，原先預計用於治療SARS，但效果有限被束之高閣；直到去年春天，科學家修改了PF-07321332的結構，希望未來能用於治療新冠病毒。

●搶攻鼻噴疫苗 中國「衛活苗一號」已送三期試驗

除了抗病毒口服藥，各國藥廠也致力研發不同型態的疫苗，讓接種更加方便。中國疾病控制中心的專家日前透露，由香港大學、廈門大學、北京萬泰公司共同研製的「衛活苗一號」，已經完成前2期臨床試驗，著手申請境外第三期臨床試驗。

衛活苗一號屬於「鼻噴型疫苗」，去年3月啟動研發，使用腺病毒載體技術，透過鼻噴吸入的方式來替患者接種。香港大學內科學系臨牀教授孔繁毅先前告訴《星島日報》，該疫苗已經通過第一、二期臨床試驗，順利的話，預估做完三期，最快3年後能夠問世。

有別於一般疫苗的「皮下注射」方式，鼻噴疫苗或霧化疫苗，是將疫苗先化成微小顆粒，以呼吸吸入肺部來刺激黏膜免疫。中國疾控中心研究員邵一鳴指出，目前當地已有許多研製單位都在進行相關技術研發，且多已進入第一、二期臨床試驗。

●「抗病毒藥物」是未來戰場 美國砸30億資助研發

全球生技研發的重點戰場，已漸從疫苗轉往抗病毒藥物。事實上，自疫情爆發以來，研究員就開始在住院的新冠重症患者身上，廣泛測試各種抗病毒藥物。過去在面對流感、HIV、C肝等病毒時，只要吞服一顆藥丸，就能有效控制病情，不讓患者演變成重症。但新冠肺炎流行至今，全球各地的抗病毒藥研發大多鎩羽而歸，輕症轉重症、後來病歿的案例也不少。

美國去年砸下180億美元，資助藥廠研發新冠疫苗，短短數個月內，成功推動5支疫苗問世，有效遏制各國疫情。而今他們趁勝追擊，加碼30億美元，資助抗病毒口服藥的研發，希望感染初期就為病患對症下藥，避免憾事發生。

先前川普把政府預算都花在疫苗研發上，而今拜登稍作調整，轉向資助藥物治療。因為長期而言，人類終究無法單靠疫苗來遏止疫情，如何讓重症者的病情趨緩、還有預防輕症者演變成為重症，都是降低死亡率和醫療負擔的關鍵。

美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services） 17日宣布這項高達30億美元的資助計畫，該案會針對幾種特別有前景的藥物，加快速度做臨床試驗，如果成效跟預期一樣好，今年底前，其中幾款藥物將有望問世。不只新冠病毒，美國還預計支持其他病毒的藥物研發，預防未來任何可能的大型傳染病。