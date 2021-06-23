穆勒 重返國家隊有很好的表現 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-F組】[匈牙利 @ 德國][06/24(四)03:00][編號579]

德國4:2擊敗葡萄牙這仗非常重要這對日耳曼的晉級形勢十分有利。對賽中葡萄牙在邊路的防守常被 右路的 [6]基米希 Joshua Kimmich 及左路的 [20]戈森斯 Robin Gosens 兩位邊鋒球員壓制，德國邊路的攻勢十分之有效率。德國攻進的第四球就是由 戈森斯 接應 基米希 的傳中球頭槌頂進球門。[25]穆勒 Thomas Müller 的表現也相當稱職，這位老大哥以身作則，整場比賽不斷向隊友作出提示，他是一位經驗非常豐富的球員，有穩定軍心作用，德國要衝擊本屆歐國盃冠軍的話，穆勒 擔任隊中舉足輕重的角色。

雖然德國的後防守仍有很大的改善空間，但匈牙利的鋒線也不太有能力給予很大的壓力。匈牙利在對戰法國時陷於苦戰，丟球沒有太多算是有點幸運，他們在主場憑著鬥志搶得寶貴的平局。在6萬多名球迷的吶喊之下匈牙利在布達佩斯球場發揮得不錯，但本場轉到慕尼黑作賽，而又必須要取勝才能晉級，匈牙利要採取主動攻擊確實有點難度。預計德國在主場將會以2至3勝出最後一場分組賽順利晉級。[德國/2:0/3:0]

基米希 在右路的進攻十分有威脅（圖片來源︰達志影像）

格里茲曼 的進球為法國搶回1分（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-F組】[法國@葡萄牙 (中立場地)][06/24(四)03:00][編號580]

第二輪分組賽葡萄牙戰敗法國和局，令最後一輪的比賽局面更為緊湊。葡萄牙守不住德國的邊路攻擊，在防守上混亂令對手連番施襲，主帥 費爾南多·桑托斯 Fernando Santos 十分之需要重組對法國的守防策略。進攻方面問題不大，2場已經攻進5球。C羅納度 Cristiano Ronaldo 繼續展現出進球的慾望，第一顆進球就是他在己身禁區防守搶到球然後交給隊友後，只需幾秒便跑到t 對手的門前接應隊友的橫傳打進。

法國需要在下半場才追平匈牙利，姆巴佩 Kylian Mbappé及 本澤馬 Karim Benzema 同時錯失幾舍機會，幸好 格里茲曼 Antoine Griezmann 取得關鍵進球保住平局。整體發揮尚可，上半場控制了比賽的節奏。前線三位攻擊球員可針對葡萄牙防守弱點向他們攻擊，將把握力提升進球問題不大。

本場比賽為2016年歐國盃決賽的重演，也是世足賽冠軍對上歐國盃冠軍的大戰。法國幾乎確認可晉級16強，而葡萄牙則要最少和局才有機會，預計關鍵進球都會在下半場出現，和局收場。[和/0:0/1:1]