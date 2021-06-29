歐盟在周一從龐大的新冠傳染病復甦基金中發放了第一筆現金，以補助金形式來創造就業和支援受創商業。

歐盟27國準備好從該8000億歐元的基金中獲得資助，該基金的資金來自於歐盟執委會代表成員國所籌集的債務。

執委會周一表示，已經從基金發放首筆現金8億歐元給16個歐盟國家，包括法國、德國、丹麥、愛沙尼亞和捷克。

歐盟預算專員Johannes Hahn表示，很高興如期啟動下一代歐盟(NextGenerationEU)的發行計畫。新冠傳染病復甦基金的名稱為下一代歐盟。

該筆資金將用於41個計畫項目，加強醫療體系、創造就業或為企業提供投資支援等措施；它也將支援有助於縮小不同地區經濟實力差距的計畫。

為了獲得歐盟復甦資金，每個政府都必須說明如何支出其份額，並且各國至少37%的比例必須致力於對付氣候變化，至少20%用於讓經濟適應數位時代。