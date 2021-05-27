台灣疫情持續延燒，為避免災情擴大，部分縣市表明要自行購買疫苗，網路也瘋傳美國好巿多的照片，賣場內的藥局可打新冠疫苗，而且有三種疫苗任君挑選，引發網友譁然，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「有人叫我去好市多買疫苗，但這又不是大拍賣掃貨，掃完用一架飛機全部載回來就可以」。

國內疫情爆發，民眾皆認為疫苗是救命丹，日前更傳出南投縣政府想要自行採購疫苗，更發出公文請求中央授權同意，對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥則回應，不管什麼疫苗進入台灣，一定要提出疫苗資訊且要申請藥證，包含疫苗廠資格、疫苗品質、安全性及有效性等，且要經過食藥署核可，才可由代理商進口，避免有非法疫苗進入，最後產生不良反應問題，影響民眾施打意願。

陳時中也表示，地方或是企業想自行購買疫苗，「不要一直放話」，要釐清疫苗授權狀況、冷鏈等問題，強調疫苗要由中央統籌採購，即便地方自行申請，這個體系是由指揮中心做一統籌。話鋒一轉，陳時中提到美國好市多有疫苗一事。

好市多有賣疫苗一事，陳時中表示「有人叫我去好市多掃貨」，他認為疫苗不是大拍賣、狂掃貨，用飛機載回來就沒事了。圖為陳時中施打AZ。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，有人好像叫我去好市多去買疫苗，絕對沒有辦法在好市多買疫苗，不是這樣子去狂掃貨，當大拍賣掃貨，掃完明天就用一架飛機全部載回來，這裡面牽涉很多技術性的資料、查訪、查廠，最重要的是授權，這都要是完整的，若現在才要開始這些程序，我們疫苗都差不多都進來了，那現在重要的是我們已經到手的疫苗，怎樣讓他快速施打，是最重要的任務。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)