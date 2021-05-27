國內疫情如遍地烽火，不僅確診人數未下降，且9天就新增34人死亡。台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，死亡人數愈來愈多，醫療能量又被燒到極限，再加上每天確診的數字不一定是最後的數字，「不是在唱衰，這次真的慘了」。

蘇一峰昨（26）日在臉書發文表示，現在每天確診人數不一定是最後的數字，經過校正回歸後，還會持續增加，但雙北醫療已經燒到極限，待檢驗體不斷堆積，採檢的民眾第一時間沒有報告，也不知道有沒有在家好好隔離等待，再加上死亡人數也越來多，院內病床嚴重不足，需要北病南送，「不是唱衰，這次真的慘了，同島一命，需要大家團結抗疫」。

新冠肺炎12天本土逾4千多人確診，昨日增11死，創下單日死亡人數新高，短短9天奪走34條人命。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，死亡大多都是重症患者，大部分都有慢性病史，再加上英國變種病毒株的傳播力較強，高年齡族群因此成了新冠肺炎的高危險群。

疫情發展至今，網友也分享自己的想法，「疫苗不進來真的沒救」、「領導當局還在傲慢中，認為已經控制住，底層醫療人員崩潰了，野蠻的政府」、「草菅人命，可惡」、「感謝蘇醫師，把事情的真相說出來」、「你們第一線人員的壓力不是我們其他人可以想像，辛苦了」。

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(中時新聞網)