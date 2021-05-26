指揮中心昨日宣布，全國三級警戒延長至6月14日，令不少人擔憂疫情究竟什麼時候才會穩定。知名牙醫師史書華今在廣播節目表示，台灣因為在疫情爆發時，緊急實施嚴格的政策，不然每天的確診人數恐破千人，並認為大約在三周後，確診人數有機會減少。

史書華今接受周玉蔻主持的《寇寇早餐》分析，華航、諾富特群聚感染經基因定序後，發現大部分都是感染英國變種病毒株，而英國變種病毒株的R0值大概是3，意即每3天它就會變成3倍，感染3天之後就有傳染力，照理說每3天的確診人數都要以3倍成長，可是從華航機師爆發，確診人數並沒有這樣攀升，「這跟防疫政策有關」。

史書華表示，本土案例開始陸續增加後，中央開始有一些嚴格的政策，包括限縮民眾活動範圍、八大場所強制關閉、管控社交距離等，因此就算R0值是3，但可能真正傳染力只有1，甚至是小於1，等於1個人傳不到1個人，數字就會下降。

史書華指出，雖然現在每天都有約300例確診個案，但只要沒有等比增加，也就是沒有300例變成1000例，代表都還是在控制範圍內，目前確診人數落在300上下就很不錯。

至於什麼時候確診數才會下降，史書華認為，大約要三周後才有機會將確診數字下修，因為一開始宣布升三級警戒的同時，有一部分人就開始往外縣市移動，才會導致新冠病毒分布在各縣市。

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(中時新聞網)