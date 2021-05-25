台灣疫情持續延燒，23、24日皆有6例確診者死亡。急診科醫師柯世祐表示，一名年近70歲男子，因有萬華接觸史，咳嗽整天，並伴隨喘的症狀，到急診就醫照了X光片後，醫師認為必須要馬上插管，由於家屬不願意，只好給予高濃度的氧氣及藥物，沒想到男子不到24小時就病逝，他感嘆「未來在急診喘到死掉的病患只會越來越多」。

正常未染疫的肺部。（圖／翻攝自柯世祐臉書）

柯世祐醫師今稍早在個人臉書發文，分享兩張X光片表示，一名近70歲的男性有咳嗽症狀，並伴隨呼吸急促、喘，該男子因有萬華接觸史，家人趕緊將他送至醫院急診，醫護人員隨即幫其做檢查，並照X光，發現肺部呈現大片白色，必須馬上插管治療。

因男子及家屬不願插管及急救，醫護人員只好給予高濃度的氧氣及藥物，沒想到短短不到24小時，該男子就病逝了。柯世祐醫師說，這種在急診室喘到病逝的病患只會愈來愈多，病患一個人默默地在急診嚥下最後一口氣，沒有一點聲響、沒有一點回音，也沒有人陪伴，淹沒在新冠病毒的洪流中，宛如我們看到的國外慘況。

該男子的肺部因染疫，呈現整片白色。（圖／翻攝自柯世祐臉書）

柯世祐感嘆，大家都以為自己不會染病，也不會是重症感染者，確診的人都沒有錯，但是一旦確診就有很高的機會把病毒傳染給家人，呼籲疫情期間沒事待在家裡。

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(中時新聞網)