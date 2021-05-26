國內疫情嚴峻，每天仍有數百人確診，不少人好奇這波疫情何時才會趨緩。衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，從雙北每日的發病人數中，可看出有逐漸下降趨勢，這是疫情已受控制的證明，到了六月初可以降至兩位數，另外也批評中央昔日疫情控制得好，完全只是台灣人「怕死」，被捧得太過自滿，才會導致病毒衝破社區防線。

沈正男昨（25）日於臉書分析，雙北每日發病人數都有在下降的趨勢，且北市減少的速度還比新北快，這是疫情已被控制的證明。

沈正男認為，快篩必須用PCR，而不是用抗原快篩，他舉韓國新天地教會群聚的例子，因為升級快篩檢體系，設立多個「得來速」，一下子就把檢體量能提高至數十倍，沈正男說，你無法期待台灣政府做到那樣的程度，「只是一天只能驗1萬6千件PCR，實在笑掉人家大牙」。

沈正男進一步說，如果台灣一天可以驗10萬6千件，在5月28日絕對可以解除三級警戒，可惜就敗在一天只能驗1萬6千件，「是誰說讓世界看見台灣在兩周內從三級降到零？可見，台灣何以防疫成功，你根本不明就裡，就只會胡亂往自己臉上貼金」，認為昔日防疫成功，完全只是因為台灣人「怕死」。

沈正男表示，今年初以來，因為「太過自滿」，就被病毒衝破社區防線了，三級警戒已再延長兩個星期，接下來新增案例也會持續下降，到了6月初可以降到兩位數，「這是從數據推估而得，不是憑著盲目的自滿」。

最後，沈正男更直言，疫情如此嚴峻，蔡總統卻還三番兩次提假訊息、認知戰，「實在是文不對題」，才會連反串的貼文也在那邊跟人家引用，「疫情是一面照妖鏡，就等著看看，誰被照了出來」。

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(中時新聞網)