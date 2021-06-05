日本這次不透過國際機構直接提供台灣疫苗，日媒分析是有意抗衡正在進行「疫苗外交」的中國。由於日本希望在疫苗方面發揮領導力，目前傳出下波無償提供疫苗對象可能是越南。

日本政府無償緊急提供英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）所生產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣，昨天到貨數量約124萬劑，日媒報導後續還會提供幾次。

日本新聞網報導，日本政府繼提供台灣AZ疫苗後，正在協調第2波以越南為對象無償提供AZ疫苗。政府相關人士說，目前大方向是7月上旬無償提供越南約200萬劑AZ疫苗。

另外，由於6月下旬將舉行太平洋島國高峰會，日本政府也在檢討未來對太平洋島國提供疫苗。

時事通信社報導，面對疫情快速擴散且暫時無法取得足夠數量疫苗的台灣，日本政府選擇不透過國際機構採取迅速因應對策，也有一種跟正推動「疫苗外交」的中國對抗意圖。

日本外務大臣茂木敏充4日在記者會上，「即使在疫苗領域，日本都希望能確實發揮領導力」。

朝日新聞報導，日本政府雖然確定將取得共約1億2000萬劑的AZ疫苗，但由於目前有報告指出AZ疫苗在接種後造成血栓，讓日本決定暫不使用。因此，AZ疫苗便被用來協助其他國家。

(中央社)