國內本土疫情延燒，卻面臨疫苗短缺窘境，民間團體全力爭取疫苗進口，疑遭刁難。中廣董事長趙少康今天以「疫苗狂想曲」六問蔡政府，其中除了質疑總統蔡英文、衛福部長陳時中護高端超越正常的尺度，甚至反問蔡政府：為何不跟日本協商，台灣是否可以出錢買下至少1千萬劑，甚或2千萬劑AZ？

趙少康5日在臉書向蔡政府針對疫苗提出六問：

1.蔡英文、陳時中一心一意護高端，支持國產疫苗當然好，但兩人的賣力護航已經超越正常的尺度。原本以為高端該停止下跌了，日本又捐了124萬劑AZ疫苗，高端出現第5個跌停。趙少康質疑，如果與AZ、BNT、JJ相比，連股東都它沒信心，一般人怎會有信心？

2.經濟部長王美花居家隔離，趙少康質疑，國安會秘書長顧立雄有染疫風險，總統蔡英文恐也有風險。顧立雄說他不危險，因為他打了AZ，看來經過國安評估，顧立雄打AZ比等高端安全，那顧立雄沒有要求國安等級更高的蔡英文打AZ就是失職，蔡英文若不聽顧立雄的勸告，就是置國家安全於不顧，把高端看得比國安還重要？

3.日本快速捐給台灣124萬劑AZ疫苗，台灣人民都很感謝，但只夠62萬人施打。既然日本跟AZ簽了1億2千萬劑合約，3千萬劑先由AZ提供，9千萬劑在日本製造，蔡政府難道不應該跟日本協商，台灣可以出錢買下至少1千萬劑，甚或2千萬劑AZ疫苗？這樣國產疫苗就不用急著跳過三期上市，按部就班完成3期人體試驗，若台灣疫苗已經足夠，高端還可外銷，或捐給其他國家。

4.趙少康說他朋友的台灣朋友在AIT工作，跟他說，一個月前AIT的老美都打了從美國運來的輝瑞BNT疫苗，顯示老美覺得台灣很危險，自己運疫苗來打，而且怕台灣員工傳染給老美，所以也給台灣人打。不知道有沒有附帶送幾劑給蔡英文打？還有老美可私下運疫苗來打不需給陳時中核准？

5.看來美國人最信任的就是BNT，而蔡政府在去年12/14也說買到了BNT，但至今台灣連一劑都沒有。既然永齡基金會要捐500萬甚至1000萬劑BNT，蔡英文、陳時中何必想盡辦法阻擋？

6.蔡英文應該訓令駐美代表蕭美琴與美交涉，我們已經知道你們偷偷運BNT疫苗到台灣 ，為何不賣個幾百萬劑過剩的BNT疫苗，給你們口口聲聲的好朋友台灣？

網友回應說，「何謂人民有免於恐懼之自由？我是個3寶媽，我每天都擔心害怕，出門買菜也膽顫心驚，我沒經歷過戰爭時期，現在卻感覺很像是戰爭。」、「今天又多了37條冤魂..」、「没疫苗打每天都是煎熬。」

針對民間爭取疫苗進口，據5日最新消息指出，衛福部長陳時中表示，現在生技產業包含永齡，在台灣做代工或授權製造，都非常歡迎，會盡量予以協助。另外相關藥品、疫苗的緊急使用授權，預計下周就會通過。

(中時新聞網)