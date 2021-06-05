本土疫情嚴峻，雖然日本贈送124萬劑AZ疫苗，但是疫苗依然短缺。有網友發現，新北市衛生局證實有6位金管會官員列名6月3日上午場次的疫苗施打名單中。民進黨立委高嘉瑜表示，金管會高官打疫苗超前部署，這種「父母官」真令人心寒。有網友回應表示，「妳黨證會不會被取消？」

高嘉瑜5日在臉書貼文表示，不食人間煙火且高高在上的金管會官員，被證實搶先施打疫苗，相較於之前冷血要求金融業絕對不能中斷服務、不能關閉分行，線上股東會擺爛一年沒規畫，金管會官員打疫苗的速度倒是「超前部署」。

高嘉瑜接著表示，國內金融機構第一線確診染疫已有28家，確診人數已超過60人，現在金融業第一線人員有疫苗可打了嗎？金管會非但沒幫忙爭取疫苗，還自己先搶著打，這種「父母官」真令人心寒。

高嘉瑜認為，金管會的自私自利也突顯政府的疫苗施打政策及順位，真的有必要重新檢討，包括維持社會基本運作的所有第一線人員，警消醫護、金融業、郵務人員、運輸業、長照機構等，還有慢性病史及年長者順位皆應優先。各國皆把年長者施打疫苗列為優先順位，衛福部卻思考只將75歲以上長者往前到第六順位，65～74歲反被往後挪到第九順位，顯然必須再做考量。

網友紛紛表示，「人民的悲哀。」、「唉！國內大眾運輸業的一線人員都還沒打。」、「妳黨證會不會被取消？」、「看看執政黨在幹嘛！人民的眼睛都在看。」、「新北衛生局說是中央政府報過來的名單。」、「第一線的櫃檯人員要先打吧。」、「真的，金管會失職..完全認同。」、「櫃台要先打，何高官先打？應該排序吧。」、「真的很希望妳能退出民進黨，不管加入民眾黨或國民黨都行，民進黨真的沒救了。」

還有網友說：「我們就在擔心下周會有爆多要申辦紓困的人來銀行了，又要爆另一波更多人的群聚了，銀行真的是現在最大的傳播據點！」、「哈哈，之前一直被妳的歌聲誤會，現在看到妳為我們銀行第一線人員發聲，真的好讚！」、「高嘉瑜，只有妳敢說真話，甚麼時候被踢出民進黨不意外，但妳贏得更多人民的支持。」

(中時新聞網)